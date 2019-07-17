17.07.2019 11:18
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Doru ve Karatay'ın maceraları Piazza'da devam edecek

Doru ve Karatay

Çocukların televizyonda izledikleri ve çok sevdikleri çizgi karakter dostları, Kahramanmaraş Pizza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor.

Çocukların televizyonda izledikleri ve çok sevdikleri çizgi karakter dostları, Kahramanmaraş Pizza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor.

Kahramanmaraşlı çocuklar, bugüne kadar sadece televizyonda izledikleri Doru ve arkadaşı Karatay ile Piazza'da tanışma fırsatı bulacak. Annesi ile birlikte bir sürüye katılan ve burada Karatay ile tanışan minik at Doru'nun hikayesini konu alan çizgi filmi canlı izleme heyecanını yaşatacak olan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşayacak. Macera dolu hikayelerine Piazza'da devam edecek olan Doru ve Karatay, çocukları hem eğlendirecek hem de onlara faydalı bilgiler verecek.

Çocuklar, Doru ve Karatay'la 19-21 Temmuz tarihlerinde buluşacak. 3 gün sürecek olan eğlence dolu sahne gösterisi üç seansta düzenlenecek. Doru ve Karatay, özel olarak kurulacak olan sahnede, 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde minik hayranlarıyla buluşacak. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Karatay, Güncel

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