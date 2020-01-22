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Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz!

Yakın bir zaman önce Doruk Doğrusöz ile aşk yaşamaya başlayan Sevda Demirel, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Cesur pozuyla dikkat çeken Sevda Demirel'in paylaşımı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

22.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:32

Cinsiyet değiştirerek erkek olan eski İşte Benim Stilim yarışmacısı Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan eski model Sevda Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Instragram hesabında 116 bin takipçisi bulunan Sevda Demirel, sahilde mayoyla çekilmiş bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Demirel'in "Kim en iyi" notuyla yaptığı söz konusu paylaşımı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

İşte Sevda Demirel'in Instagram hesabındaki paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

- Kesinlikle muhteşem!

- Tabi ki sen maşallah

- Maşallah Allah nazarlardan korusun

"DAVULLU ZURNALI BİR DÜĞÜN OLACAK"

Öte yandan, Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

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Doruk Doğrusöz ile yaşadığı aşkla gündem olan Sevda Demirel'den cesur poz!

sevda demirel, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
CESARET ?:daha öncede dedim ahlaksızlığın, arsızlığın adı cesaret olamaz olmamalı, yani çırılçıplak gezen yada resim çekenler en cesur kişimi oluyor sizin mantığınıza göre, cesaret gibi önemli bir kavramı böyle hayasızca kullanmanın anlamı nedir?
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OYA:Eşcinsellik tedavisi mümkün olan bir sapkınlıktır
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HOVARDA KIZ ASLI:SİBOB NİRVANA
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SAKARYALI HATUN:Bendende aynen kuzeyin uşağı abi.
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DÖNDÜ TEYZE:Aynen kuzeyin uşağı
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13 0
İHTİYAR KURT:OSMANLI TOKATINI YERSİN BENDEN SENİ DAYAK DELİSİ YAPARIM GEVŞEK NİRVANA..
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19 0
BUNAK:ENSENE YERSİN TOKATI ŞİMDİ DEĞİŞIK NİRVANA.
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23 0
SAHİL KAHVE:Aynen kuzeyin uşağı.
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13 0
NİRVANA:YÜzde 50 si demek istiyorum , bir türlü doğru çıkmadı Ayrıca bana lavuk diyen lavuk da eşcinsel olabilir .
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NİRVANA:50 si eşcinseldir Eşcinselliğe şiddetle karşı olanların.
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