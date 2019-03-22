Doruk Ölecek Mi? Kadın Dizisi 55. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Kadın dizisinin yeni bölümünde, Doruk Nedim tarafından öldürülecek mi sorusu gündeme geliyor. Üstelik Pırıl da yeni planlar içerisindedir. İşte, Kadın dizisinin 55. bölümüne dair ipuçları...

BAHAR SARP'I GÖZYAŞLARI İLE KARŞILIYOR

Bahar camdan Sarp'ın eve getirildiğini görüyor. Gözyaşlarına boğulan Bahar, Sarp için çok endişeleniyor. Bahar, Nezir'e Sarp'ın katil olmadığını ve suçsuz olmadığını anlatıyor. Nezir Bahar'a huzur aramadığını adalet aradığını söylüyor.

ARİF VE BABASI HAPİSTE

Arif, silah olayından sonra polise gerçekleri anlatmıyor.Babası ile beraber hapse atılıyor. Çünkü Bahar'ı korumak istiyor. Arif'in serbest kalmak için iyi bir avukata ihtiyacı var. Arif kimseye bir şey anlatmamakta kararlı olsa da, avukatıyla tanıştıktan sonra büyük bir şokla karşılaşıyor.