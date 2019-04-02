Doruk Pehlivan, Doruklara Koşuyor

Kaynak: İHA

Bu sene başında Avusturya'nın Fivers Wat Margareten takımına transfer olarak en genç yaşta yurt dışına gitmeyi başaran milli hentbolcu Doruk Pehlivan bir büyük başarıya daha imza attı. Doruk, Polonya takımı Vive Kielce'ye transfer oldu.Doruk Pehlivan, 2015-2016 yılında Velüx Ehf Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve her sene mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu sene de son sekize kalmayı başaran Polonya takımı Vive Kielce'ye transfer oldu. A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından birisi olan Doruk Pehlivan, Kielce ile 4 yıllık bir anlaşmaya imza attı.Doruk Pehlivan bu transfer ile kadınlarda Yeliz Özel'in Rumen Valcea'ya transferinden sonra gerçekleşen en önemli transfere imza atmış oldu. - İSTANBUL