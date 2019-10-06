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Dorukhan ağlayarak çıktı

- Dorukhan ağlayarak çıktıİSTANBUL - Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, oyuna devam edemedi.

06.10.2019 19:49
- Dorukhan ağlayarak çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, oyuna devam edemedi. Milli futbolcu sedyeyle oyundan çıkarılırken gözyaşlarını tutamadı.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşandı. Milli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağ dizinin üzerine düşen ve bu sırada takım arkadaşı Vida'yla da çarpışan Dorukhan, oyuna devam edemedi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını da tutamadı. Yaşadığı sakatlık sonrasında kenara alınan Dorukhan, direkt olarak hastaneye götürülürken, bu futbolcunun yerine Douglas oyuna dahil oldu. Dorukhan'ın son durumu, çekilecek MR sonrasında belli olacak.
Dorukhan ağlayarak çıktı

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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