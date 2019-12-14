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Dorukhan'dan haber var!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor.

14.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:03Dorukhan'dan haber var!
'ta sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, beklenenden daha hızlı iyileşme gösteriyor. Genç oyuncu fitness çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan'dan var. Alanyaspor maçında sağ diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan, ameliyatın ardından hızlı şekilde iyileşme göstermişti. Beklenen tedavi sürecinin daha da kısaldığı öğrenilen genç oyuncu, fitness çalışmalarına başladı. Sağlık ekibinden Dorukhan konusunda sık sık bilgi alan teknik ekip, bu futbolcunun devre arasında düz koşulara başlamasını bekliyor. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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