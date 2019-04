Dorukhan'ın Menajeri Açıkladı: Benimle Temas Halindeler

Bu sezonun başında Eskişehirspor'dan alınan ve Şenol Güneş'in elinde bir yıldıza dönüşen Dorukhan Toköz'e, İspanyol devi Atletico Madrid'in talip olduğu bildirildi. As gazetesine konuşan oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, "Atletico Madrid'in oyuncuyu takip ettiğini biliyorum. Doğrudan beni aramasalar da dolaylı şekilde bana ulaşıp, ilgilerini bildirdiler" dedi. Ergezen, Dorukhan'a başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğunu ancak Beşiktaş'ın teklifl eri yetersiz bulduğunu dile getirdi. 22 yaşındaki Dorukhan Toköz bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla orta sahada bir yıldız gibi parladı.

MİLLİ TAKIM'A ÇIKTI!

Genç oyuncu Milli Takım aday kadrosuna girmeyi başardı ve son oynanan Moldova maçında da ilk 11'de yerini aldı. Dorukhan Toköz'e daha önce İtalyan Genoa kulübü de teklifte bulunmuştu. Beşiktaş'ın İtalyan ekibi tarafından önerilen 6 milyon euroyu beğenmediği ve 14 milyon euro istediği de öne sürülmüştü.