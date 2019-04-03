03 Nisan 2019, 09:43
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Dorukhan'ın Menajeri Açıkladı: Benimle Temas Halindeler

Beşiktaş'ta yıldızı parlayan Dorukhan'ın menajeri genç futbolcuya İspanyol devi Atletico Madrid'in talip olduğunu açıklandı.

Bu sezonun başında Eskişehirspor'dan alınan ve Şenol Güneş'in elinde bir yıldıza dönüşen Dorukhan Toköz'e, İspanyol devi Atletico Madrid'in talip olduğu bildirildi. As gazetesine konuşan oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, "Atletico Madrid'in oyuncuyu takip ettiğini biliyorum. Doğrudan beni aramasalar da dolaylı şekilde bana ulaşıp, ilgilerini bildirdiler" dedi. Ergezen, Dorukhan'a başka kulüplerin de ilgisinin bulunduğunu ancak Beşiktaş'ın teklifl eri yetersiz bulduğunu dile getirdi. 22 yaşındaki Dorukhan Toköz bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla orta sahada bir yıldız gibi parladı.

MİLLİ TAKIM'A ÇIKTI!

Genç oyuncu Milli Takım aday kadrosuna girmeyi başardı ve son oynanan Moldova maçında da ilk 11'de yerini aldı. Dorukhan Toköz'e daha önce İtalyan Genoa kulübü de teklifte bulunmuştu. Beşiktaş'ın İtalyan ekibi tarafından önerilen 6 milyon euroyu beğenmediği ve 14 milyon euro istediği de öne sürülmüştü.

Genç, Beşiktaş, Atletico Madrid, Spor



YORUMLAR (1)
NE YANİİİ: Korkmayın arkadaş Avrupa kulüpleri nasıl 90-100 milyon istiyor sizde otuz isteyin bu çocuk bu başarıyı avrupada bir kulüpte gösterse 50 milyondan kapı açarlar
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