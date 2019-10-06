Dorukhan Toköz 4 ay futboldan uzak kalacak

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün 4 ay futboldan uzak kalacağını açıkladı.

Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyarete gelen Kavalcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "MR'ında diz kapağında problem gözüküyor. Diz kapağı yerinden çıkıyor ve tekrar oturuyor. O esnada ayakta bir sakatlık oluyor. Doktorlar MR'ını çekti, yaklaşık 4 ay futboldan uzak kalacak. Çok üzüntülüyüz. Galip geldik ama Allah böyle sakatlıklar vermesin. Kendisinin de morali çok bozuk. Hocamız, futbolcular orada. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu geceyi hastanede geçireceğini belirten Kavalcı, ameliyatın yarın gerçekleştirileceğini söyledi.

Karşılaşmada sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili de konuşan Kavalcı, "N'Koudou şu anda MR'da ondan sonra Oğuzhan girecek. Onlarda çok büyük bir sakatlık yok. Onların arka adalelerinde yırtık gözüküyor." dedi.

Burak Yılmaz: "En yakın zamanda dönecek"

Milli futbolcuyu hastanede ziyarete gelen isimlerden Burak Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Sağlık durumu ile ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz, onu doktorlar açıklar. Morali çok bozuk, çok üzüntülü. İnşallah toparlayacak. Biz onunlayız, hepimiz inanıyoruz. Kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi. En yakın zamanda dönecek."

Aytemiz Alanyaspor maçının sona ermesinin ardından Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, teknik direktör Abdullah Avcı, idari menajer Ali Naibi, futbolculardan Güven Yalçın, Caner Erkin, N'Koudou, Orkan Çınar, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz'ü ziyaret etmek için hastaneye geldi.

Kaynak: AA