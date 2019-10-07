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Dorukhan toköz ameliyat oldu

Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.

07.10.2019 16:09Dorukhan toköz ameliyat oldu
Beşiktaş'ın dün Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 71'inci dakikasında dizinden sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edilerek, diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Aytemiz Alanyaspor, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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