Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir

Beşiktaş 'ta geleceği ile ilgili söylentiler ortaya çıkan ve menajerinin "Görüşmeler askıya alındı" şeklinde açıklama yaptığı Dorukhan Toköz, bunun üzerine bir açıklama yayınladı.

Yanlış anlaşıldığını söyleyen Dorukhan Toköz"Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

MENAJERİ "GÖRÜŞMELER BİTTİ" DEMİŞTİ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada siyah beyazlı kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirtmişti.