04.07.2019 13:04
Haberler» Spor» Haber

Dorukhan Toköz gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı mı?

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden olan ve iyi bir sezon geçiren Dorukhan Toköz'ün gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra Vamvakousi'ye kaptırdığı iddia edildi.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz için 2. Sayfa programında sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre, "Milli futbolcu Survivor finalisti Dimitra Vamvakousi'ye platonik olarak vuruldu ve tanışmak için çaba harcıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Twitter'da yer alan Dimitra Vamvakousi ile ilgili haberlere Dorukhan cevap verdi.

İşte Dorukhan'ın paylaşımları;

HİKMET'TEN DİMİTRA SÖZLERİ

Survivor Hikmet, Dimitra'dan hoşlandığı iddiaları için şu ifadeleri kullanmıştı, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim."

Dorukhan Toköz gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı mı? Dorukhan Toköz gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı mı?

Neymarın istekleri dudak uçuklattı

Heurtaux, doğum gününü kutlayan Ankaragücüne ağır cevap: Hediye olarak maaşımı verin

Boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşitenin veda mesajları duygulandırdı

Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı

Magazin, Spor

YORUMLAR (4)
FREE DÜRBÜN: ÖNCE AYNAYA BAKICAN BRO SEN DE AZ ŞAKACI DEĞİLMİŞSİN
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
YALANCI HABER: YALAN HABER YAPMAYIN BE. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MENFAAT: NE GÖNLÜ BEE, , 3-5 AYLIK HEVES
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
12345: HİKMET HİÇ BAKTIN MI KENDİNE SONRA DİMİTRA''YA. ŞAKAYSA KOMİK DEĞİLSE DAHA KOMİK
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
15:51   Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıkladı
15:50   21 Yaş Altı Futbol Ligi kaldırıldı
15:45   Ampute milli futbolcu kariyerini sonlandırdı
15:39   Oturarak voleybolda Avupa Şampiyonası mesaisi
15:38   Türkiye Futbol Federasyonu, U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıkladı.
15:38   La Liga'da ilk "El Clasico" sonbaharda
15:34   Cüneyt Dumlupınar: "Hedefimiz Süper Lig"