Dorukhan Toköz: Hedefim Milli Takımda Devamlı Oynamak

Eskişehir'de dün oynanan Türkiye - Moldova karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Dorukhan Toköz, "Hedefim Türk Milli Takımı'nda devamlı oynamak, en iyi yerlere gelmek" dedi.Eskişehirspor altyapısında yetişen ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz, dün akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Toköz'e taraftarlar, uzun süre 'Eskişehir seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaptı.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından verilen iznini Eskişehir'de değerlendiren Dorukhan Toköz, bugün Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne geldi. Kulüp çalışanları ve futbolcularla buluşan Dorukhan, "Benim bütün arkadaşlarım burada oynuyor ve hala forma şansı buluyorlar. Önceden de birlikte oynadığım ağabeylerim var. Kulüp çalışanlarımızın hepsinin bende çok emeği var. Onları ziyarete geldim. Özledim burayı. 2 gün de iznimiz vardı, Şenol hocamız izin verdi. Biraz özlem gidereceğiz" dedi."HEDEFİM KALICI OLMAK"Hedefinin A Milli Takım'da devamlı oynamak olduğunu söyleyen Dorukhan şöyle konuştu: "Dün çok özel bir gece yaşadım. Yaşatan herkese çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Ama sırf benim için değil, Türkiye'deki Türk olan, Türkiye'de yaşayan her gencin hayali. Bunu yaşamak milyonlar içerisinde bize nasip oldu. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. En iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz ki en azından formaya layık olalım diye. Benim için maçın hem Eskişehir'de olması hem ilk 11'de oynadığım ilk maçım olması çok özeldi. Sağ olsun herkes bana sahip çıktı, destek oldu. Şenol hocamız geldi, 6 puan aldık. 2 tane zor maçımız vardı biri deplasmanda biri içeride. Bizle zaten çok iyi konuştu, iyi analiz yaptık. Milli takımın nasıl bir yer olduğunu, neler olduğunu söyledi. Oynayanla oynamayan oyuncunun hiçbir farkının olmadığını söyledi. Önemli olanın burada olunması gerektiğinden bahsetti bizlere. Herkes zaten çok mutluydu. Tam bir aile ortamı vardı. Zaten büyük ağabeylerimiz bize çok sahip çıkıyorlar sağ olsunlar. Biz de gençler olarak onlara kardeşlik yapıyoruz. Her şey çok güzel Allah'a şükür. Kişisel hedefim Türk Milli Takımı'nda devamlı oynamak, en iyi yerlere gelmek. Kendi kulübümde de öyle. En iyi şekilde temsil ederek, şampiyonluklar yaşamak. Eskişehir halkını gururlandırmak istiyorum. Herkese layık bir şekilde futbol oynamak istiyorum. Menfaatlerim doğrultusunda kendim için nasıl hayırlısıyla ondan sonra ilerisine bakarız. Beşiktaş'ta da her şey yolunda gidiyor""FRANSA'YI YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde haziran ayında Konya'da oynanacak olan Fransa maçı hakkında da konuşan Dorukhan, "Fransa güçlü bir rakip ama ben Türklerin yenemeyeceği bir takım olduğunu düşünmüyorum. Biz yenmek için sahaya çıkacağız. Zaten Konya'da oynayacağız. Oradaki atmosferin de çok iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden biz hiç beraberlik olsun, yenileceğiz gibi bir düşüncemiz yok. Zaten buradan 6 puan alacağımızı düşünüyorduk. Hiçbir maça da yendik ya da yenildik diyerek çıkmadığımız için inşallah o maçtan da 3 puan alacağız" şeklinde konuştu.