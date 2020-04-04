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Dorukhan Toköz: "Kulübümde mutluyum"

Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajerinin siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını duyurmasıyla alakalı olarak, "Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef...

04.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:25
Dorukhan Toköz:
Beşiktaşlı oyuncu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajerinin siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını duyurmasıyla alakalı olarak, "Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. Kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın" dedi.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajeri Necdet Ergezen'in siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirtmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Dorukhan, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Dorukhan Toköz: 'Kulübümde mutluyum' - Haberler

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