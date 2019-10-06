Dorukhan toköz stattan ambulansla ayrıldı

Olgucan KALKAN-

Beşiktaş'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2 - 0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye götürüldü.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine 73'üncü dakikada Douglas girdi. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dorukhan'ın stattan çıkarılışı

Ambulansa bindirilip hastaneye götürülüşü