Dorukhan Toköz'ün Menajeri Necdet Ergezen, Genoa İddialarını Doğruladı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz'ü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa'nın transfer etmek istediği öne sürülmüştü.İtalyan kulübünün 22 yaşındaki genç ön libero için Siyah Beyazlı kulübün kapısını 6 milyon euroluk bir teklifle çaldığı iddia edilmişti.

"RESMİ OLMAYAN BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen ise konuyla ilgili olarak İtalya'da yayım yapan "calciomercato.it" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bunlar, inkar edemeyeceğim iddialar. Çünkü Beşiktaş ile Genoa arasında resmi olmayan bir görüşme gerçekleşti." dedi.

"AVRUPA'DAN BAŞKA KULÜPLER DE İLGİLENİYOR"

Ergezen, "Genoa, oyuncuya olan ilgisini iletti ve iki kulüp, bonservis bedeli üzerinde konuştu. Beşiktaş, Dorukhan için 6 milyon eurodan fazla istiyor. Şahsen biz, Serie A'ya transfer olma fikrine açığız. Bununla birlikte Dorukhan'la Avrupa'dan başka kulüpler de ilgileniyor. Bunlar arasında bazı İtalyan takımları da var." diye konuştu.

(Fanatik)