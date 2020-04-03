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Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi

Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen genç futbolcuyla uzatıldığı iddialarını yalanladı ve Beşiktaş ile görüşmediklerini duyurdu.

03.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:00

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşme yenileme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

"YAZILI TEKLİF BEKLEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Milli futbolcu için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamaması sonucunda Ocak 2020'de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz’ün menajerinden açıklama: Beşiktaş’tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi

Kaynak: DHA

Spor Manşet

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