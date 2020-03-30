DOSAB firmaları aidat ve katı atık bertaraf bedeli ödemeyecek

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye firmalardan nisan ve mayısta yönetim aidatı ve katı atık bertaraf bedeli alınmamasını kararlaştırdı.DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun firmalara sunduğu hizmet arzında hiçbir aksamalara neden olmayacak şekilde bazı gelir kalemlerini iptal ederek, bölge sanayicilerinin giderlerini düşürmek için böyle bir karar aldığını bildirdi.Özsoy, koronavirüs ve ekonomik etkileriyle mücadelenin dinamik bir süreç olduğunu ilerleyen günlerde imkanlar ve gelişmelere göre söz konusu teşviklerin revize edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:"Dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de korona virüsün neden olduğu ekonomik zararı hafifletmek için önlem programları açıklandı. Gerek firmalarımızın gerekse çalışanlarımızın bu süreci en az hasarla atlatması en büyük dileğimiz. Üretimin ve istihdamın devam etmesi, bu iki konuda en az hasar olması için herkes gibi bizler de üzerimize düşen görevi yapıyoruz."

Kaynak: AA