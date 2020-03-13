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DOSAB’lı tekstilciler fuarlara hazırlanıyor

DOSAB Bölge Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Ev Tekstil II Ur-Ge Projesi kapsamında firmalara rekabet üstünlüğü ve yüksek katma değer sağlayacak faaliyetlere devam ediyor.

13.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:22
DOSAB’lı tekstilciler fuarlara hazırlanıyor
DOSAB Bölge Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Ev Tekstil II Ur-Ge Projesi kapsamında firmalara rekabet üstünlüğü ve yüksek katma değer sağlayacak faaliyetlere devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

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