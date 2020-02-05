Dosabsiad Başkanı'ndan kadın bakana destek

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, aslında kadınların her alanda ön planda olmasını desteklemesi gereken bir sanatçının, fiziksel özellikleri ve giyimi nedeniyle bir kadın bakana yönelik kullandığı küçümseyici ifadelerin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Çevikel, "Kadına şiddetin yeni bir örneğini, hem de bir sanatçıdan gördük. Bir kadın iş insanı olarak; sayın Bakanımıza yönelik bu ayrımcı tavrı kınıyor ve Suna Yıldızoğlu'nu yanlış ifadelerini düzeltmeye davet ediyorum, umuyorum ki hatasından bir an önce dönecektir" dedi.

Sanatçıların, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olması gerektiğini, aksi bir durumun sanatçılıkla bağdaşmayacağını belirten DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Suna Yıldızoğlu, kamu idarecilerini yönetsel özellikleri bakımından elbette değerlendirebilir, eleştiriler de getirebilir, ancak fiziksel özelliklerine ve giyimine göre insanları yargılamaya kalkması, hele hele de bir kadını küçümsemesi son derece yanlış bir davranıştır, bu da bir tür kadına şiddet vakasıdır" diye konuştu.

Çevikel, Suna Yıldızoğlu'na, bir bakanı kilosu ve giyimi nedeniyle eleştirmeyi bırakarak, hangi görüşten olursa olsun kadınların siyasette ve yönetimde daha çok yer alması için çaba göstermesi çağrısında bulundu.

"Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor" diyen DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, sözlerini şöyle tamamladı :

"Gönül isterdi ki Suna Yıldızoğlu 'Kilolu da olsa zayıf da olsa, giyimine bakmadan kadınlar siyasette daha çok yer almalı, önemli olan dışı görünüş değil, zihniyettir. Ben de her platformda bunun için mücadele etmeye varım' diyebilseydi. Ama görüyoruz ki; bırakın bunları söylemeyi, ayrımcı ve rencide edici bir dil kullanmayı tercih etmiş. Kullandığı ifadeler 'sanatçı' sıfatını taşıyan birine yakışmıyor. Siyasi görüşü, dili ve inancı ne olursa kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız. "