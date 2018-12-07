Dosabsiad Bowling Turnuvası Başladı

Anatolium AVM Rainbow Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe DOSABSİAD üyesi firmaların takımları katıldı. Etkinlik öncesinde takımlara başarılar dileyen DOSABSİAD Başkan Yardımcısı Adnan Kar, ilk atışı yaparak turnuvanın açılışını gerçekleştirdi.
Turnuvaya katılanların iş dünyasının yoğun temposundan uzaklaşıp iş arkadaşları ve takımlarla eğlenceli zamanlar geçirme fırsatı yakaladığı turnuvada 24 takım yarışacak. Ön elemenin ardından finale kalan 12 takım, dereceye girmek için mücadele sergileyecek.
07 Aralık 2018 Cuma 12:01