DOSABSİAD, işçi çıkarmama taahhüdünü sosyal medyaya taşıdı
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunlara rağmen işçi çıkarmayacaklarına dair daha önce duyurdukları taahhütlerini sosyal medyaya taşıyarak 'challenge' başlattı.
03.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:37
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, Ekonomi