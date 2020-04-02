Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: İhracatta düşüşü bekliyorduk

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatın Mart ayında düşmesinin beklenen bir sonuç olduğunu söyledi.

02.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:37
DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: İhracatta düşüşü bekliyorduk
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu başkanı Nilüfer Çevikel, ihracatın Mart ayında düşmesinin beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Çevikel, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,81 oranında azalarak 13.43 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bunun Türkiye 'ye özgü bir durum olmadığını, tüm dünyanın benzer sorunlar yaşadığını belirtti. Koronavirüssaglınının tüm dünyada piyasalarda deprem etkisi olduğunu, düşüşün Nisan ayında da devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Dünyada herkesin şu anda "önce sağlık" düşüncesiyle hareket ettiğini, hükümetlerin ekonomik anlamda mevcudu korumak, işsizlik oranlarının artmamasını sağlamak, üretim kabiliyetini de korumak adına çeşitli tedbirler aldığını anlatan Çevikel, "Türkiye'de de hükümetimiz önemli ve zamanında tedbirler aldı. İş dünyası da bunun karşılığında işçi çıkarmayacağını deklare etti" dedi.

Mart ayında ihracat rakamlarında düşüş beklenen bir sonuç diyen Çevikel, geçiş ve dönüşüm dönemi olarak gördüğümüz bu olağanüstü sürecin ardından tüm dünyada ekonominin yeniden yükseliş trendine geçmesini beklediklerini aktardı. Ekonominin yükseliş trendine geçtiği döneme hazırlıklı olan ülkeler ile firmaların birkaç adım önde olacağının altını çizen Çevikel, herkesin hazırlıklarını bu gerçek ışığında yapması gerektiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel: İhracatta düşüşü bekliyorduk - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
TESK’ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri Ekonomi
TESK'ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Ekonomi
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Ekonomi
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:20: Benzinde 14 kuruş indirim yapıldı - Ekonomi 16:20: Benzine indirim geldi - Ekonomi 16:15: Hazine ve Maliye Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına açtı - Ekonomi 16:14: ABD'de işsizlik başvuruları Kovid-19'un etkisiyle yeni bir rekora ulaştı - Ekonomi 16:14: Benzinde 14 kuruş indirim yapıldı - Ekonomi 16:12: Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi - Ekonomi 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:40: Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı - Ekonomi 14:45: TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin - Ekonomi 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi