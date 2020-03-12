Döşemaltı'nın eğitim kurumları Erasmus'ta iddialı

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Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi kapsamında Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan'ın Varazdin kentini ziyaret etti.
12.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:26
Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi kapsamında Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan 'ın Varazdin kentini ziyaret etti. Öğrenciler, Hırvatistan'da okul ve eğitim sistemlerini araştırıp, bu konuda çalışmalar yaptı. Öğrenciler proje kapsamında, Almanca sunum yaptı.
Ulusal Ajansın sunmuş olduğu hibeden yararlanan Lise, öğretmen ve öğrencileri, proje kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi kapsamında, Projeden sorumlu Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit Duran ile birlikte 15-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Varazdin kentini ziyaret etti.
Öğrenciler, Hırvatistan ziyaretinde okul ve eğitim sistemlerini araştırıp, bu konuda bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler proje kapsamında Almanca sunumlar gerçekleştirdi. Projeden sorumlu Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit Duran, "Son 6 yılda farklı projelerle tam 100 öğrencimiz yurt dışı eğitim programlarından yararlandı. Önümüzdeki süreçte projelerimiz artarak devam edecektir" dedi.
Anadolu Lisesi Müdürü Ferhan Çevlik ise Erasmus+ Okul Eğitimi Projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA
Ulusal Ajansın sunmuş olduğu hibeden yararlanan Lise, öğretmen ve öğrencileri, proje kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi kapsamında, Projeden sorumlu Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit Duran ile birlikte 15-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Varazdin kentini ziyaret etti.
Öğrenciler, Hırvatistan ziyaretinde okul ve eğitim sistemlerini araştırıp, bu konuda bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler proje kapsamında Almanca sunumlar gerçekleştirdi. Projeden sorumlu Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit Duran, "Son 6 yılda farklı projelerle tam 100 öğrencimiz yurt dışı eğitim programlarından yararlandı. Önümüzdeki süreçte projelerimiz artarak devam edecektir" dedi.
Anadolu Lisesi Müdürü Ferhan Çevlik ise Erasmus+ Okul Eğitimi Projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Hırvatistan, Antalya, Erasmus, Güncel
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