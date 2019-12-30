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Döşemealtı Belediyesi 2019 Yılında 469 çiftin nikahını kıydı

2019 yılında 469 çiftin Döşemealtı Belediyesi'ne başvurarak dünya evine girdiği bildirildi.

30.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:57 Döşemealtı Belediyesi 2019 Yılında 469 çiftin nikahını kıydı
2019 yılında 469 çiftin Belediyesi'ne başvurarak dünya evine girdiği bildirildi. Döşemealtı'na dünyanın farklı ülkelerinden yabancı uyruklu 23 gelin ile 3 damat geldi. 'lı bir çift ise Döşemealtı Belediyesi'nde nikah kıydırıp ilçeye yerleşti. En dikkat çeken ise 80 yaşında dünyaevine giren damat oldu.

2019 yılında "Hastalıkta ve Sağlıkta" diyen 469 çift Döşemealtı Belediyesi'ne başvurarak dünya evine girdi. Nikah sayısında geçtiğimiz yıla oranla küçük bir artış yaşanırken evlilik akitlerinin birçoğunu Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç bizzat kıydı.

Bu yıl Döşemealtı Belediyesi Evlendirme Bürosu'na gelenler arasında yabancı gelinler kadar yabancı damatların sayısında da artış yaşandı. Döşemealtı'na 2019 yılında 4'ü Kırgızistan, 4'ü Özbek, 3'ü Alman, 2'si Rusya olmak üzere 13 ülkeden 23 gelin geldi. Meksika, Almanya ve Avusturya vatandaşı olmak üzere 3 damatta Döşemealtı'nda evliliğe "Evet" dedi. En yaşlı çift ise 65 yaşındaki gelin ile 80 yaşındaki damat oldu. Geçen yıl 14'ü yabancı uyruklu toplamda 420 çiftin nikahı kıyıldı.

Takvimler, genç çiftler için anlamlı günler arasında yer alan 14 Şubat'ı gösterdiğinde ülke genelinde olduğu gibi Döşemealtı Belediyesi Nikah Salonu'nda da yoğunluk yaşandı. Bu günü ölümsüzleştirmek isteyen 6 çift nikah masasına oturdu. Fırsat buldukça nikahları kendisi kıyan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yeni evli çiftlere mutluluk dileyip kahve takımı hediye ediyor. - ANTALYA

Turgay Genç, Döşemealtı, Meksika, Güncel

Kaynak: İHA

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