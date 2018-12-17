Döşemealtı Belediyesi İşkur Ofisi, İstihdama Katkı Sağlıyor

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13

Döşemealtı Belediyesi Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) Ofisi'ne, 2018 yılı 14 Aralık itibariyle iş başvurusunda bulunan 271 kişi, çeşitli sektörlerde işe yerleştirildi. İŞ-KUR Ofisi, Nar Masa bünyesinde yeniden yapılandırıldığı 20 Nisan 2017'den beri 554 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.Kentteki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla kurulan Döşemealtı Belediyesi İŞ-KUR Ofisi, hizmet kalitesinin artırılması ve daha verimli hale getirilmesi amacıyla Nar Masa bünyesinde 20 Nisan 2017'den itibaren yeniden yapılandırıldı.İşçi ile işverene köprü olduİstihdam konusunda yoğun bir çalışma yürüten İŞ-KUR Ofisi'ne her gün iş arayan onlarca kişi başvuru yapıyor. İŞ-KUR Ofisi'nde, kentte ve ilçe genelinde işçi arayan kurumlar bir havuzda toplanıyor. İş arayanlar da belediye bünyesindeki ofise başvuru yaparak talebini bildiriyor. Ofis görevlileri, aranan iş ve işçi profiline uygun olarak özel sektörle başvuru sahibini görüştürüyor.271 kişi iş sahibi olduİŞ-KUR Ofisi'ne bu yıl 1246'sı kadın olmak üzere toplam 2086 kişi iş başvurusunda bulundu. 14 Aralık itibariyle toplam 271 kişi başta Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar olmak üzere farklı sektörlerde istihdam edildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilenlerin çoğunlukla beden ve üretim işçisi ile ara eleman olarak işe başladıkları belirtildi.20 ayda 554 kişi işe başladıÖte yandan istatistikler bu yıl da yüksekokul ve üniversite mezunlarının da iş arayanlar arasında önemli bir sayıya ulaştığını gösterdi. İş için başvuru yapan 448 kişiyle yeniden iletişim kurulamadığı ortaya çıktı. 20 Nisan 2017'den beri 3 bin 496 başvuru alan İŞ- KUR Ofisi, bu dönemde 554 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.Eğitim ve sağlıkta iş arayışıİŞ-KUR Ofisi rakamlarına göre, son dönemde eğitim ve sağlık sektöründe iş arayan çocuk gelişimi, hemşire, tıbbi sekreter ve öğretmenlerin sayısında da artış göze çarpıyor. İŞ-KUR Ofisi personeli, bu süreçte 40 firmaya ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında, ilçedeki istihdamın artırılması adına firmaların işçi talepleri belirlenerek sisteme kaydedildi. Ayrıca 3 firma yetkilisi ile iş arayan uygun vasıftaki kişiler bir araya getirilip görüşmeleri sağlandı. Uygun pozisyondaki adaylar bu görüşmeler sonucu hemen işe başlatıldı.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz bu ofis sayesinde iş arayan ile işvereni buluşturduk. İşveren ihtiyacı olan işçiye ulaşırken iş arayan vatandaşlarımız da iş sahibi oldu. Bizler asli görevlerimiz dışında aynı zamanda sosyal belediyeciliğin gereği olan işsiz vatandaşımızın da iş sahibi olabilmesi için çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA