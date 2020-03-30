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Döşemealtı Belediyesi, Korona virüse karşı önlemleri en üst noktaya çıkarttı

Döşemealtı Belediyesi, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı ilçede tedbirlerini en üst noktaya çıkardı.

30.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:27
Döşemealtı Belediyesi, Korona virüse karşı önlemleri en üst noktaya çıkarttı
Döşemealtı Belediyesi, Türkiye 'yi ve dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı ilçede tedbirlerini en üst noktaya çıkardı. Hizmet binası düzenli aralıklarla dezenfekte edilirken katlara dezenfektanlar yerleştirildi. Ek hizmet binaları, sosyal ve sportif alanlar, belediye bünyesinde ki eğitim binaları ve hizmet araçları tek tek elden geçiriliyor.

Döşemealtı'nın en büyük ve en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi ve Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nin kaldırımları, cadde üzerinde ki işletmeler ilaçlı su ile dezenfekte edildi. Halka açık, kapalı pazaryerleri ise tezgahlar kurulmadan 1 gün önce aynı şekilde ilaçlı su marifetiyle temizlendi. Antalya Pazarcılar Odası ile yapılan işbirliği ile 65 yaş ve üstü pazarcı esnafı Döşemealtı'nda tezgah açamayacak. Belediye personeli, tezgah açan esnafa maske ve eldiven dağıtıp ateş ölçer cihazıyla esnafın ateşi kontrol edildi.

65 yaşüstü vatandaşların evi temizlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İlçe Hizmet Birimi Müdürlüğü ve Döşemealtı Belediyesi işbirliğinde ilçede ki tüm kamusal alanlar düzenli olarak dezenfekte edilerek Korona virüs ve diğer tüm bulaşıcı salgına karşı gerekli önlemler alınıyor. Döşemealtı Belediyesi ilçe de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek burada da dezenfekte çalışmaları yaptı. Önümüzde ki günlerde gıda yardımı da başlayacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Bu ölümcül virüse karşı bütün hazırlıklarımızı yaptık ve başta İlçe Kaymakamlığımız olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde kamusal alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün farklı yerlerde farklı ekiplerimiz büyük bir gayretle görevini yapmaktadır. Halkımızın sağlığını her şeyin üzerinde görüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte bizlere destek olması özellikle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarına harfiyen uymaları çok önemli. Başta İlçe halkımız olmak üzere Antalya ve Türkiye'ye lütfen evde kalın diyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Döşemealtı, Antalya, Türkiye, Güncel
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