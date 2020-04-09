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Döşemealtı Belediyesi'nden sitelere dezenfeksiyon

Döşemealtı Belediyesi küresel salgın haline gelene korona virüse karşı seferberlik ilan etti, önlemleri artırdı.

09.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:52
Döşemealtı Belediyesi'nden sitelere dezenfeksiyon
Döşemealtı Belediyesi küresel salgın haline gelene korona virüse karşı seferberlik ilan etti, önlemleri artırdı. İlçede bulunan sitelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonu için özel bir ekip oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Turgay Genç, "Vatandaşlarımızın salgından zarar görmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Döşemealtı'nda korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında rutin temizlik çalışmalarının yanında belediye binası başta olmak üzere belediyeye bağlı birimler, hizmet araçları, kamu binaları, ibadethaneler, pazaryerleri, cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. Öte yandan belediye bünyesinde oluşturan özel ekiplerle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara gıda kolisi ile birlikte maske ve dezenfektanları dağıtılırken, ev ve kullanım alanlarında dezenfekte işlemi yapıldı. Pazaryerleri dahil olmak üzere 10 bin adet maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi. Maske ve dezenfektanların ilçedeki 18 bin haneye ulaştırılması için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Salgına karşı başlatılan çalışmalar kapsamında Belediye bünyesinde oluşturulan özel ekipler, insanların topluca ikamet ettiği sitelerin ortak kullanım alanlarını iş programı dahilinde dezenfekte ediyor. Ekipler, merdiven boşlukları, asansör, kapı girişleri, site bahçesindeki parklar, havuz ve yeşil alanlar dezenfekte ediliyor.

Başkan Genç yaptığı açıklamasında, "Korona virüs salgınına karşı başlattığımız ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı ilçemizdeki tüm sitelere taşıyoruz. Kurduğumuz özel ekipler vasıtasıyla insanların topluca ikamet ettiği sitelerin ortak kullanım alanlarını iş programımız dahilinde tek tek dezenfekte etmeye başladık. Salgın bitene kadar tüm ekiplerimizle görev başındayız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgay Genç, Döşemealtı, Genç, Güncel
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