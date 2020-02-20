Haberler » Güncel » Döşemealtı Cezaevi Yolu yenileniyor - Haber

Döşemealtı Cezaevi Yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi zaman içinde deforme olan Döşemealtı İlçesi cezaevi yolunun bozulan kısımlarını yeniliyor.

20.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:53Döşemealtı Cezaevi Yolu yenileniyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi zaman içinde deforme olan İlçesi cezaevi yolunun bozulan kısımlarını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi, halkın daha konforlu ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Döşemealtı İlçesi Cezaevi yolunda yenileme çalışması yapıyor. Zamanla yer yer çukurlar oluşan yolun deforme olan bölümleri freze makinesi ile sökülerek temizleniyor. Yolun şarampol temizliğini de yapan ekipler alt yapı çalışması gerçekleştiriyor. Alt yapı çalışmalarının ardından yol sıcak asfaltla kaplanacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 13:50:22