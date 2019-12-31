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Döşemealtı İlçe Jandarmadan yılbaşı tedbirleri

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Motosikletli Trafik Timleri yılbaşı öncesi trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

31.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:33 Döşemealtı İlçe Jandarmadan yılbaşı tedbirleri
İlçe Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Motosikletli Trafik Timleri yılbaşı öncesi trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

ve Döşemealtı ilçelerindeki karayollarında özellikle 31.12.2019-01.01.2020 tarihleri arasında trafik kazalarının önlenmesi amacıyla tüm trafik timleri 24 saat esasına göre özellikle alkol kontrollerini sıklaştırdı. Sürücülere kendilerinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamaları adına, alkollü olarak direksiyona geçmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, araçlarını kış şartlarına uygun şekilde sürmeleri, aşırı hız yapmamaları,takip mesafelerine uymaları, emniyet kemeri kullanımı ve özellikle yılbaşında toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda kısa bilgilendirmeler yapıldı.

Uygulamalardaki temel amacın yeni yıla maddi, yaralanmalı veya ölümlü kazalarla girmemek, can ve mal kayıplarını önlemek olduğu aktarıldı. - ANTALYA

Döşemealtı, Jandarma, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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