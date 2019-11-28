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Döşemealtı İlçe Protokolü DÖSİAD'a konuk oldu

Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) Perşembe kahvaltısı etkinliğine Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile ilçe protokolü katıldı.

28.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:20Döşemealtı İlçe Protokolü DÖSİAD'a konuk oldu
Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) Perşembe kahvaltısı etkinliğine Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile ilçe protokolü katıldı. Etkinlikte konuşan DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, dernek çalışmaları hakkında üyelere ve misafirlere bilgi verdi.

Döşemealtı'nın sosyal, kültürel ve sportif her anlamda kalkınması ve gelişmesi noktasında birçok projeyi hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Genç, "7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. Bu noktada ciddi bir performans harcadık. Önümüzdeki süreçte kırsal kalkınma ve sosyal projelere ağırlık vereceğiz. İlçemizin gelişimi ve kalkınması noktasında İş insanlarımızın desteğini de önemsiyoruz" dedi.

Yaşlı, bakıma muhtaç ve sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik sosyal projeler noktasındaki bir soruya cevap veren Başkan Genç, " İlçemizde bir huzurevimiz mevcut. Döşemealtı Belediyesi olarak hayırsever bir vatandaşımızın katkılarıyla huzurevi inşaatının temelini attık. Kısa sürede huzurevini ilçemize kazandırmayı planlıyoruz. Bu tesis 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet veren özel bir sosyal proje olacak" dedi.

Başkan Genç, teknik ve ara eleman bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarına dikkat çeken bir iş insanına, "Belediyemiz bünyesinde bir Kariyer Ofisi oluşturduk. Ekip arkadaşlarımız bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişinin Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdamına aracılık etti. İşkur Ofisimiz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarımızın insan kaynakları yöneticileriyle uyum içinde çalışıyorlar. Bu işbirliğini önemsiyoruz" diye konuştu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, iş insanlarının Otogar, Hipodrom ve imarla ilgili sorularını da cevapladı. - ANTALYA

Gültekin Gencer, Turgay Genç, Döşemealtı, Güncel

Kaynak: İHA

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