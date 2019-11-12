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Döşemealtı'nda 1961 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 Kasım'da saat 11: 11'de, 81 ildeki 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluştu.

12.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:59Döşemealtı'nda 1961 fidan toprakla buluştu
Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 Kasım'da saat 11: 11'de, 81 ildeki 2023 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Kampanya kapsamında 'nda tüm kamu kurumlarında 1961 fidanın dikimi gerçekleştirildi. Döşemealtı Belediyesi'n de 3 noktada 623 fidan dikimi gerçekleştirildi.

11 Kasım'da yurt genelinde gerçekleştirilecek seferberlikle, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin', 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflendi. "11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes" sloganı ile başlayan ve kısa süre içerisinde büyük bir ilgiyle karşılanan kampanyada hedeflenen rakama kısa bir süre içerisinde ulaşıldı. Kampanya çerçevesinde Döşemealtı Belediyesi'de bütün hazırlıklarını tamamladı. Kampanya kapsamında Döşemealtı Kaymakamlığı'nda fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Törene Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Yörük ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Tören sonunda Kaymakamlık başta olmak üzere diğer kamu kurumları fidanları belirlenen yerlere tek tek dikti.

Kampanya kapsamında Döşemealtı'nda tüm kamu kurumlarında 1961 fidanın dikimi gerçekleştirildi. Döşemealtrı Belediyesi de 3 noktada 623 fidan dikti. Döşemealtı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından; Orhan Veli Caddesi'ne 490 defne, Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi'ne 102 andız, Gençlik Merkezi bahçesine ise; 31 adet mavi selvi fidanı dikildi. Göreve başladığı günden itibaren daha yeşil daha yaşanabilir bir Döşemealtı için çalıştıklarını ifade Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Bugüne kadar bölgenin iklimine uygun bitkiler ve ağaçlarla yapılan peyzaj düzenlemeleri, park çalışmalarımız ile ilçeye farkındalık kazandırdık. Önümüzdeki süreçte yeşil alanlarımızı daha da büyüterek, çok daha güzel ve yeşil bir Döşemealtı için çalışıyoruz. Bu kapsamda Geleceğe Nefes kampanyasını ve ilçemizde binlerce fidanın toprakla buluşacak olmasını anlamlı buluyorum " dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Güncel

Kaynak: İHA

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