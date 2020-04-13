Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Döşemealtı'nda 4 bin 330 ücretsiz ekmek dağıtıldı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

13.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:49
Döşemealtı'nda 4 bin 330 ücretsiz ekmek dağıtıldı
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. 2 günlük sokağa çıkma sürecinde 13 ayrı ekip 4330 ücretsiz ekmek dağıttı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından harekete geçen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 48 saatlik süreçte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Ekipler, öncelikle hastalar, 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere sokağa çıkmayanlara ekmek dağıttı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, taleplerini ve ekmek ihtiyaçlarını Döşemealtı Belediyesi'nin 444 0 507 numaralı hattına bildirdi. 2 günlük süreçte yaklaşık 3 bin 500 çağrıya cevap veren çağrı merkezi personelleri, ekipleri yönlendirerek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'te, çağrı merkezinde bizzat vatandaşların telefonlarına cevap verip, taleplerini aldı.

4 bin 330 ekmek ücretsiz dağıtıldı

Yasağın ilk günü aralarında Döşemealtı Belediyesi zabıtasının da bulunduğu 5 ayrı ekip, ilçe genelinde ihtiyaç sahipleri ile ekmek talebinde bulunan vatandaşlara bin 830 ücretsiz ekmek dağıttı. Pazar günü ise, 8 ayrı ekip, ilçenin farklı mahallelerinde 2500 ücretsiz ekmek dağıttı. 2 günde toplam 4 bin 330 ekmek ücretsiz olarak dağıtıldı.

Korona virüsü önlemleri kapsamında valilikler ve kaymakamlar koordinesinde Vefa Sosyal Destek grupları oluşturulmuştu. Polis, Jandarma, AFAD ve belediye personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Döşemealtı Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'na Döşemealtı Belediyesi de 4 araç 8 personelle destek veriyor.

Sokağa çıkma yasağı kararının ardından gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Vatandaşlarımızın başta ekmek olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızı bu süreçte yalnız bırakmadık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Turgay Genç, Döşemealtı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Döşemealtı'nda 4 bin 330 ücretsiz ekmek dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:48: Yeşilay "sigarayı bırakmanın tam zamanı" diyor - Haber 11:48: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçelere 25 bin litre dezenfektan desteği - Haber 11:46: YÖK'ten diş hekimliği ve eczacılıkta mezun aşamasındaki öğrencilere staj kolaylığı - Haber 11:46: Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Haber 11:46: Turizm merkezleri sokağa çıkma yasağı sonrası da sakin - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler