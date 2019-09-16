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Döşemealtı'nda okul çevrelerine denetim yapıldı

Döşemealtı'nda okul çevrelerinde bulunan işyerleri, şüpheli şahıs ve araçlarla ilgili denetim gerçekleştirildi.

16.09.2019 13:47Döşemealtı'nda okul çevrelerine denetim yapıldı
Döşemealtı'nda okul çevrelerinde bulunan işyerleri, şüpheli şahıs ve araçlarla ilgili denetim gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde, denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 11 okul çevresinde faaliyet gösteren, bir internet salonu, 2 kafe/kahvehane, 2 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 52 şahıs incelenirken suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Trafik yönünden sorgulanan 20 araçta herhangi bir olumsuzluk bulunmadı. - ANTALYA

Döşemealtı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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