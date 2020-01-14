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Döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçe sanayi sitesinde döşemeci dükkanında çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

14.01.2020 01:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 02:03Döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
'ün ilçe sanayi sitesinde döşemeci dükkanında çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Safranbolu sanayi sitesinde Seyfettin Dingil'e ait oto döşeme dükkanında henüz nedeni belirlemeyen bir şekilde yangın sıçtı. Dükkandan yükselen dumanları görenler durumu önce işyeri sahibi ve elemanına ardından itfaiye ve polise verdi. Bu sırada yangın haberini alıp gelen işyerinin çırağı Tunay Alper, vatandaşlarında yardımı ile önce dükkan önünde bulunan bir aracı uzaklaştırdıktan sonra içerinde bulunan başka bir müşteriye ait aracı kurtarmak isterken sol kolundan yanarak yaralandı.

Bu sırada 'Dükkanım yandı' diyerek gözyaşlarına boğulan çırağı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İşyerinde müşteriye kamyonet ile döşeme malzemelerinin alev alması ile büyüyen yangına Safranbolu belediyesine ait 3 itfaiye aracı müdahale etti. Alevler diğer dükkanlara sıçramadan söndürülürken, işyerinde büyük çapta maddi hasar medyana geldi. Öte yandan sol kolunun yanması sonucu yaralanan Tunay Alper olay yerine gelen 112 ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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