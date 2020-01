Dosso Dossi Fashion Show İstanbul'a taşınıyor

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan, "Dosso Dossi Fashion Show'u 16-18 Mart'ta İstanbul 'da yapacağız. Yaklaşık 15 senedir bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz ama ilk defa İstanbul'da yapmış olacağız, çok görkemli bir defile olacak. Çok bilinen bir mankenle açılış yapacağız." dedi.Türkiye'nin en büyük moda etkinliği olarak nitelendirilen Dosso Dossi Fashion Show, 8 yılın ardından bu ay yeniden Bursa 'da gerçekleştirildi.Resmi açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi Hikmet Eraslan tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, 100 Türk tekstil markası ve 30 ülkeden gelen alım heyeti Bursa'da "tekstil çıkarması" yaptı.Dosso Dossi Fashion Show kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, hem Bursa'da yıllar süren aradan sonra yeniden gerçekleştirilen etkinliğe hem de Dosso Dossi Fashion Show'un gelecek hedeflerine ilişkin bilgi verdi.Antalya'nın ardından kış organizasyonlarını artık Bursa'da yapacaklarını bildiren Eraslan, şunları kaydetti:"Bu sene yeni bir şey daha yapıyoruz, Dosso Dossi Fashion Show'u 16-18 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapacağız. Yakında İstanbul'da 'en büyük moda organizasyonu' olarak yerimizi alacağız. Yaklaşık 15 senedir bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz ama ilk defa İstanbul'da yapmış olacağız, çok görkemli bir defile olacak.Çok bilinen bir mankenle açılış yapacağız. Martta ve eylülde iki ara koleksiyon koymak istiyoruz, Türkiye'de senede dört organizasyon yapacağız, biri Antalya, biri Bursa, ikisi de İstanbul'da olacak. Yurt dışı organizasyonlarımız da devam edecek."Eraslan, Antalya'da kışın gerçekleştirilen etkinliklerde, kentin mevsimsel etkilerinden dolayı gitgide müşteri kaybı yaşandığını belirterek, bunu telafi etmek için kış organizasyonunu Bursa'da gerçekleştirme kararı aldıklarını söyledi."Çocuk segmenti ile birlikte Arap müşterilerle tanışmaya başladık"Ülkede savaş olmasına rağmen Bursa organizasyonunda çok sayıda Iraklı bulunduğunu dile getiren Eraslan, Bursa'daki etkinlikte 40-50 milyon dolar arasında bir ticaret hacmine ulaşacaklarını anlattı.Eraslan, "Arap coğrafyasından da bu sene çok fazla talep gördük. Çocuk segmenti ile birlikte Arap müşterilerle tanışmaya başladık. Önümüzdeki dönemde onların sayılarının da en az Rus müşteriler kadar olacağını düşünüyoruz." dedi. Bursalı tekstilcilerin etkinliğin kente taşınmasından dolayı oldukça memnun olduklarını belirten Eraslan, aynı zamanda otellerdeki doluluk oranlarının da organizasyon sayesinde yüzde yüze ulaştığını kaydetti."Çoğu Rus, yaklaşık 6 bin kişiyi Bursa'nın güzellikleri ve Uludağ kış turizmi ile tanıştırdık"Antalya'da ocak ve haziran ayında düzenledikleri etkinliklerle kente verdikleri katkılardan bahseden Eraslan, şimdi ise çoğunluğu Rus yaklaşık 6 bin kişiyi Bursa'nın güzellikleri ve Uludağ kış turizmi ile tanıştırdıklarını dile getirdi.Eraslan, 8 yıl aradan sonra kış etkinliklerini artık Bursa'ya taşıdıklarına dikkati çekerek, "Business Holiday" kapsamında Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 100 ayrı tekstil markasının ürünlerinin 30 ülkeden gelen 5 bin hazır giyim alıcısıyla buluştuğunu aktardı. Bu organizasyonda da alım heyetlerinin minimum 15 bin dolarlık alım garantisi ile geldiklerini anımsatan Eraslan, yıl boyunca her bir müşteri için bu alımın 200-300 bin dolarlara çıktığını bildirdi."Artık kış etkinliklerimizi Bursa'da yapacağız"Kış turizminin tanıtılması etkinliğin önemine dikkati çeken Eraslan, "Artık kış etkinliklerimizi Bursa'da yapacağız. Şehir merkezi ve Uludağ arasında yoğun bir takvimimiz oldu. 8 yıl aradan sonra Bursa'ya geri dönmekten mutluyuz. Artık, ünü ülke sınırlarını aşan Türk tekstil sektörünün en büyük organizasyonu olarak operasyon alanlarımızı genişletiyoruz. Tekstilin yanında turizmi de pazarlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Eraslan, geliştirdikleri özgün iş modeli "Business Holiday"in kapsamını her yıl genişlettiklerini belirterek, Antalya'daki yaz turizminin yanında artık Bursa'daki kış turizmiyle de iddialı olduklarını söyledi.Dosso Dossi Fashion Show'un Türkiye'de yargıtay tarafından onaylanan ilk iş modeli olduğunu hatırlatan Hikmet Eraslan, şunları söyledi:"Amacımız Türk tekstil markalarını pazarlarken Türkiye turizmine de katkı sağlamak. Bu amaçla Antalya'ya sağladığımız katkıyı Bursa'ya da sağlayacağız. Ruslar, deniz tatili için nasıl Antalya'dan vazgeçemiyorsa, artık kış turizmi için de Bursa Uludağ'da olacaklar. Her yıl ocak ayında yapacağımız etkinlikler ve öncesindeki tanıtımlarımızla Bursa'nın akıllarına kazınması için elimizden geleni yapacağız."Dijitalleşmenin sektöre etkilerine de değinen Eraslan, online toptan satışta da şu an Türkiye'nin en büyük hacimli sitesi olduklarını belirterek, "Orada da yaklaşık 10 milyon dolar cirolara ulaştık." dedi.