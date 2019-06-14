14.06.2019 11:19
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Dosso Dossi partisinin DJ'i Hikmet Eraslan oldu

Dosso Dossi partisinin DJ

ANTALYA'da düzenlenen ve dünyaca ünlü top model Bar Refaeli'nin de podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show'un ardından parti düzenlendi.

ANTALYA'da düzenlenen ve dünyaca ünlü top model Bar Refaeli'nin de podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show'un ardından parti düzenlendi. Partiye katılan beş bin kişi, Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan'ın DJ performansı ve sahne şovlarıyla eğlendi.
Titanic Delüks Belek'te açık alanda düzenlenen partide sahneye çıkan Hikmet Eraslan, görsel bir şölen eşliğinde yaklaşık 1 saat performans sergiledi. Bir Dosso Dossi geleneği olarak her etkinlikte sahne şovlarını bizzat yöneten ve katılan Eraslan, bu kez DJ performansıyla dikkate çekti. Partiye katılan konuklar, Eraslan eşliğinde eğlendi.
Dosso Dossi Fashion Show'un en önemli parçalarından biri olan sahne şovlarına büyük önem verdiklerini belirten Hikmet Eraslan, "Konuklarımızın Antalya'dan mutlu ayrılması bizim için çok önemli. Dünyaca ünlü isimlerin defileleri kadar konserlerimiz ve sahne şovlarımız da büyük ses getiriyor. Her yıl daha iyisi için çalışıyoruz. Bu partimiz şu ana kadar yapılan eğlence etkinliklerinin en büyüğü oldu" dedi.
Gece, Rus şarkıcılar Geegun ve Olga Buzova konserleriyle devam etti.


- Antalya
Kaynak: DHA
Bar Refaeli, Antalya, Güncel

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