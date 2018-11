Dost -15. İslam'a Hizmet Ödülleri" Verildi

25 Kasım 2018 Pazar 23:40



25 Kasım 2018 Pazar 23:40

Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) tarafından bu yıl 15'inci kez düzenlenen "Dost- İslam'a Hizmet Ödülleri", Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.Bu yılki konu başlığı "Hazreti Peygamber ve İlim" olarak belirlenen ödüller, Türkiye 'den mutasavvıf, bestekar ve şair Ahmed Avni Konuk'a, yurt dışından ise Malezya 'dan İslam düşünürü Prof. Seyyid Muhammed Nakib el-Attas'a verildi.-"İlmiyle amel edebilen gerçek ilim sahibidir"Törende, Kerim Vakfı ve TÜRKKAD adına açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Elif Erhan, programa gönüllü olarak destek veren herkese teşekkür etti.Erhan, ödül alan Prof. el-Attas'ın uzun yıllar üzerinde çalıştığı İslami ilim konularında bir eğitim modeli sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bu eğitim modeli son derece sofistike, çok katmanlı olmakla beraber, her bilge ve her dehada olduğu gibi, kendisi bu eğitim modelini özetlemiş. Diyorlar ki, 'eğitim kişiye adap, edep telkin edilmesidir'. Bu kadar kısa. İlim, eğitimin sonunda ortaya çıkan bir şey ve bizim bağlı olduğumuz İslami tasavvuf geleneğinde ilmiyle amel edebilene gerçek ilim sahibi denilir. Yani öğrendiklerini, ilmini hayat pratiklerine geçirebilen, günlük karar mekanizmaları içerisinde bu ilme uygun olarak hareket edebilen kişi aslında gerçek ilim sahibidir."Törende, Ahmed Avni Konuk adına ödülü ikinci kuşaktan torunu Yüksel Ak Balta alırken, Nakib el-Attas'ın ödülü de öğrencisi akademisyen Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud'a takdim edildi.-"El- Attas bilgi yozlaşması üzerine yazmaktadır"Wan Daud, aldığı ödülün anlamının değerli olduğuna vurgu yaparak, "Bu ödülü özellikle el-Attas'ın anlamlı bulmasının bir sebebi, toplumumuzun ruhsal, ahlak, sosyal ve politik gelişimine büyük katkı sağlamış Şeyh Abdülkadir el- Cezairi, Muhammed İkbal ve Rene Guenon gibi birçok önemli kişiye de takdim edilmiş olmasıdır." dedi.Attas'ın çalışmaları doğrultusunda İslami Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü'nü kurduğunu da aktaran Wan Daud, şunları anlattı:"Attas ayrıca Kuala Lumpur 'da Güneydoğu Asya 'ya özgü karşılaştırmalı özel bir kütüphane kurmuştur. Prof. Attas, 1970'lerden beri çağdaş Müslüman toplumumuzdaki yaygın bilgi yozlaşması üzerine yazmaktadır ve bu problem aramızda halen doğru bir bakış açısıyla algılanmamaktadır."Programda, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Uludağ da ödül töreninin teması olan "Hz. Peygamber ve İlim" konusunda bir konuşma yaptı.Törene, TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç 'ın yanı sıra, çok sayıda akademisyen katıldı.La Edri Tasavvuf müziği konseri ile son bulan programda, ayrıca Celal Yılmaz bir kaside söylerken, Zehranur Esenkaya, Gülfem Bal, Gülneva Yağcıoğlu ve Ali Cihan Aydın adlı çocuklar, Tevhid şiirini seslendirdi.