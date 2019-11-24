Bu yıl 16. kez verilen "Dost İslam'a Hizmet Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD) ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Emin Işık ve Michel Chodkiewicz ödüle layık görüldü.

Açılış konuşmalarını TÜRKKAD ve Kerim Vakfı adına Elif Erhan ile Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planlama ve Yo¨netimi Gelis¸tirme Daire Bas¸kanı Hatice Kahyaoğlu yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Fayda ise "Hz. Peygamber ve I·slam Ahlakı" bas¸lıklı konuşmasında, Kur'an-ı Kerim'den örnekler vererek Hz. Muhammed'in güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Müslümanların Hz. Peygamber'i canından çok sevmekle mükellef olduğunu hatırlatan Fayda, "Peygambere karşı vazifelerimiz iman, itaat, örnek alma ve canımızdan çok sevmek." diye konuştu.

Nefsi arındırmanın insanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Fayda, "Biz iyilik yapma ve kötülük yapma hususunda hem serbest bırakılmış hem de irademizle hareket eden ve bundan dolayı Allah'a hesap vermemiz gereken bir dünyada yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Ödül alanların hayatları hakkında hazırlanan filmlerin izlenmesinin ardından Emin Işık adına kızı Sevda Bulduk'a, Michel Chodkiewicz adına ise kızı Claude Abbas'a ödüller takdim edildi.

Kapanıs¸ta Cemalnur Sargut'un da konuştuğu gece, La Edri Tu¨rk tasavvuf musikisi toplulugˆunun konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA