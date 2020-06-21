Dostlarına vefa için çıktığı turda bisikletiyle pedal çeviriyor

Dostlarına vefa göstermek için İzmir'de başlattığı tur kapsamında Türk bayrağı taktığı bisikletiyle pedal çeviren seyyar satıcı Orhan Kotluk, Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.

21.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:19
Dostlarına vefa göstermek için İzmir'de başlattığı tur kapsamında Türk bayrağı taktığı bisikletiyle pedal çeviren seyyar satıcı Orhan Kotluk, Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.
44 yaşındaki bisikletli Kotluk, Beyşehir'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 2005'ten 2020'ye kadar aralıksız 15 yıldır bireysel olarak yalnız başına bisiklet turları düzenlediğini hatırlatarak, bu süre içerisinde 2000 yılından 2019'a kadar Çanakkale şehitleri için memleketi olan Adana'dan Çanakkale'ye 8 kez pedal çevirdiğini belirtti.
Bisikletiyle beraber 15 yılda yaptığı kilometrenin 20 bini aştığını vurgulayan Kotluk, bu süreçte yolculuğu esnasında birçok dost kazandığını aktararak, "Bisiklet turlarımda dostlarıma olan, onların bana gösterdiği ilgiye karşılık bir vefa borcu hissettim. Şu anki turumu onlar için vefa turu kapsamında düzenliyorum. Güzergahım boyunca tarihi alan, ören yeri vs.ziyaret etmeden İzmir'den bisikletimle yola çıktım ve 8 günde Beyşehir'e ulaştım. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanımız beni buradaki bisiklet evinde misafir etti, bu anlamda yakın ilgisi için gönülden teşekkür ediyorum."dedi.
Beyşehir'den sonra tur güzergahının Isparta olacağını, burada da bisikletçi dostlarıyla bir araya geldikten sonra Denizli ve Aydın üzerinden İzmir'e ulaşarak turunu tamamlamayı planladığını anlatan Kotluk, şunları kaydetti:
"Turumu 15 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyorum. Şu anda bu tur kapsamında sadece güzergahımdaki illeri gezdim ama tek parçada Türkiye turu hayalim var. Bu turumu bana sürekli destek veren, yolda arayan, çeviren Anadolu insanı için düzenledim. Anadolu insanını herkesin tanımasını isterim. Milletimizin ne kadar altın kalpli olduğunu, meyve bahçesinden üç tane meyvesini benimle paylaşıp, kamyoncunun tarçının sofrasını bana açması o kadar çok anlatacak şey var ki bunlar kitaplara sığmaz. Tur esnasında akşamları misafir olduğum yerlerde kalıyorum. Kırsal alanda kalırsam çadır malzemem var, elektrik ihtiyacını güneş panelim var, çaydır, mutfak malzemesi bunları yanımda taşıyorum. Bu tur bittiğinde hesabıma göre bin 370 kilometre pedal çevirmiş olacağım." Dostlarına vefa için çıktığı turda bisikletiyle pedal çeviriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Konya, İzmir, Güncel, Haber

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