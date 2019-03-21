Dostluk Ateşi Tüm Dünya İçin Yandı

Dombıra ezgileri eşliğinde Nevruz ateşinden İKÇÜ Rektör YardımcılarıProf.Dr.Turan Gökçe, Prof.Dr. Adnan Kaya, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, dekanlar ve etkinliğe katılanlar sıra ile atladılar.

İKÇÜ'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin Nevruz ateşinden atlamaları renkli ve eğlenceli anların yaşanmasını sağladı. Demir dövme gibi etkinliklerden sonra İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun Nevruz konserine geçildi.

Türk boylarına ait farklı söz ve ezgiler, halk danslarından örneklerin sunulduğu konser izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Zaman zaman müziğe eşlik eden izleyicilerle baharın coşkusu salona yansıdı. Etkinlik sonunda Rektör Yardımcısı Turan Gökçe, konserde görev alan bütün sanatçılar adına topluluğun sanat yönetmeni Şavk Kırçiçek'e teşekkürlerini ileterek çiçek takdiminde bulundu.

Programı değerlendiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Nevruz Bayramında bütün Türk Dünyasının kalbinin aynı değerler için çarptığını söyledi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak, Nevruz bayramını öğrencilerle birlikte renkli bir etkinlikle kutlayarak; onların coşkusuna eşlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökçe, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun baharın müjdecisi Nevruz çiçeklerinin bütün renklerini gönüllerde açtıran konserinin davetliler tarafından büyük bir coşkuyla izlendiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler