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"Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

02.08.2019 14:19
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası" tamamlandı.
Safranbolu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen turnuvaya 11 takım katıldı.
Rakiplerini eleyerek finale yükselen Satex Voleybol İhtisas ile Kadastro Voleybol takımları karşılaştı.
Rakibini 3-2'lik setlerle yenen Satex Voleybol İhtisas, şampiyon oldu.
Final karşılaşmasını CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır da izledi.
Şampiyonluk kutlamasına katılan Safran Off-Road Kulübü araçları da ışık ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.
Dereceye giren takımlara ödülleri Aksoy ve Köse tarafından verildi.
Turnuva sonunda konuşan Köse, "Birincisini düzenlediğimiz Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası'nın finalini yaptık. Çok keyifli bir an yaşattılar bize. Ben katılan tüm takımlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan Safranbolulu halkımıza teşekkür ediyorum. Meydanımızı şenlikli bir hale getirdiler. Biz bunun geleneksel hale gelmesini ümit ediyoruz. Öyle de olacağına inanıyoruz." dedi.

Safranbolu, voleybol, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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