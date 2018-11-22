Dostluktan Yepyeni Bir Festival Doğdu!

Fethi Gemuhluoğlu'nun "İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak" felsefesinden hareketle 'Dostluk üzerine yaratılan insan ve evren ilişkisini doğrudan ya da dolaylı yoldan işaret eden Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkan, Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın ve Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", "Kısa Metraj Film Yarışması" ana yarışma kategorisinden oluşurken, yarışmada dereceye girecek filmleri seçecek jüriye Antalya, Adana, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası festivalde ödüller kazanan ve sinemasıyla adından çokça söz ettiren bir isim; Yüksel Aksu başkanlık ediyor. Dünyaca ünlü Amerikalı Senarist ve Yönetmen Najwa Najjar, İranlı Yönetmen Kamal Tabrizi, Türk Yönetmen Tevfik Başer ve Oyuncu Sezin Akbaşoğulları jüride yer alan isimler.

"Dünyanın tüm yönetmenlerini kalemiyle dostluk yazmaya, klavyeye dostluk için basmaya, kameranın vizöründen dostluk için bakmaya çağıran festival; Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'ne 800 başvuru gerçekleşti.

Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören festivale dünyanın dört bir yanından başvuru geldiğini dile getiren Festival Başkanı Faysal Soysal, Hindistan'dan Filipinlere, İran'dan Amerika'ya, Brezilya'dan Suriye'ye Fransa'dan Cezayir'e, İsveç'ten Gana'ya, Kırgızistan'a kadar 75 farklı ülkeden başvuru geldiğini belirtti.

Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkarak düzenlenecek "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", "Kısa Metraj Film Yarışması" ana yarışma kategorisinden oluşurken, yarışmada dereceye girecek filmlerden 1.'ye 40.000 TL, 2.'ye 20.000 TL, 3.'ye 12.000 TL ile bir kısa filme 15.000 TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü verilecek.