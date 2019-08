DOSTUM Karabük'te pedal çevirdi

Standartların üzerinde zorlukları bulunan arazi parkurunu başarıyla tamamlayan sporcularımız, tecrübeli rakipleriyle ve zorlu engellerle kıyasıya mücadele ederek ilçemizi dağ bisikleti alanında temsil ettiler.

DOSTUM bünyesinde ki Dağ Bisikleti Takımımız her geçen gün gelişim gösteriyor. Bisiklete gönül vermiş gençlerimizin oluşturduğu takımımız azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. Zorlu parkurlarda pedal çeviren takımımızı hafta sonu katıldığı dağ bisikleti yarışında ter döktü. Tecrübeli rakiplerle katıldıkları yarışta takımımız etkin bir mücadele sergiledi. Heyecanlı ve bir o kadarda zorlu parkurlarda gerçekleşen yarışı deneyimlemelerinin yanı sıra İnegöl'ü temsil ettiler.

SPORUN HER ALANI GENÇLERİMİZ İÇİN VAZGEÇİLMEZ

DOSTUM'un spor alanındaki başarılarını vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taban; "DOSTUM bizleri spor alanında farklı deneyimlerle buluşturuyor. Sporun her alanının etkin, her alanının önemli olduğunu mesajını veriyor. Takımımız bizleri temsil ediyor. Spora olan meraklarının ve yarışma heyecanlarının daim olmasını diliyorum. Bu anlamda mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnegöl Belediyesi olarak, gençlerin spor yapması ve güçlerini doğaya harcaması, enerjilerini doğa sporları konusunda sarf etmeleri hususunda duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bizler sporun her alanında olmaya ve bu tür etkinliklere katılım göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.