Oyun dünyasının en popüler şirketlerinden olan Valve'un Dota 2 oyununda battle pass test ediliyor. Dota 2'nin auto chess oyunu olan Dota Underlords şu an için beta aşamasında ve oynaması ücretsiz bir yapıya sahip. Epic Games, bu stratejiyi popüler battle royale oyunu Fortnite ile oldukça genişletti ve şu an dokuzuncu sezonunda.Battle Pass'in ne olduğundan kısaca bahsedelim: Season Pass'den esinlenilerek oluşturulan bu sistem, katmanlı yapısıyla oyuna ek içerik sağlıyor. Oyuncunun, oyundaki görevleri tamamlayarak oyun içi ögeler kazanmasını vaat ediyor.Valve, önceki Dota 2 yan oyunu Artifact'te yaşadığı sorunu yaşamamak için ya da Riot'un sıra tabanlı dövüş oyunu Teamfight Tactics'in gerisine düşmemek için beta sürümünün denenmesi amacıyla "Proto Pass"in duyurusunu yaptı. Yine ücretsiz olan bu sürümde de geliştiriciler, nelerin çalıştığını anlayıp hataları çözmeye çalışırken oyuncular da yeni sancaklar ya da tahtalar gibi ödüllerin sahibi olacak. Geliştiriciler, bazı kahramanların, özelliklerin ve ittifakların sezondan sezona yok olacağının açıklamasını yapmıştı yani doğru dengeyi sağlamaları birazcık zaman alacak.Ayrıca oyunun son güncellemesi Steam'in görünmez modunu da destekliyor. Oyunun son sürümü Android, iOS ve bilgisayarlar için ücretsiz olarak yayınlandı. Oyunu denemek isteyenlerdenseniz ya da Dota hayranıysanız oyunun mobil sürümünü aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına ulaşmak için ise buraya tıklayabilirsiniz.Dota Under