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DOTED depremzedelere kapılarını açtı

Diyarbakır Otelciler Derneği (DOTED), depremde evleri zarar gören vatandaşlar için ücretsiz konaklama imkanı sağladı.

25.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:12DOTED depremzedelere kapılarını açtı
Otelciler Derneği (DOTED), depremde evleri zarar gören vatandaşlar için ücretsiz konaklama imkanı sağladı.

Merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8'lik deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde de hissedildi. Özellikle Elazığ'da bazı binaların yıkılıp kullanılamaz hale gelmesinin ardından DOTED, önemli bir karara imza attı. DOTED'e üye tüm otellerde depremzedeler için ücretsiz konaklama imkanı sağlandı.

DOTED Başkanı Ali Tanış, Elazığ'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem nedeni ile birçok binanın kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Tanış, "Depremde 22 vatandaşımız hayatını kaybetti binden fazla vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. DOTED olarak üye tüm otellerimizde depremzedeler için ücretsiz konaklama imkanı sağlıyoruz. İnsanların dışarıda kalmaması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizde böyle bir karar alarak destek sunmak istedik. Dernek üyesi olan tüm otellerimizin yatırımcıları ve yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Güneydoğu Anadolu Yönetim Kurulu Üyesi Selda Çiçek Veske de depremin ardından vatandaşların soğuk havalarda dışarıda kalmasına göz yumamayacaklarını bu nedenle böyle bir karar aldıklarını söyledi. Veske, "DOTED'e üye tüm otellerde depremzedelere yönelik ücretsiz konaklama imkanı sağlamak istedik. Mağdurların Diyarbakır Valiliği'ne gidip başvuru yapmaları yeterli. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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