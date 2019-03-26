Dotogo Yeni Nesil Marina Uydu Antenleri

Han Elektronik Dotogo firma sahibi Teoman Arı, "2010 yılında İstanbul'da hizmet vermeye başladık. Akdeniz ve Güney Bölgesi'nde servis hizmetleri sunuyoruz. Marina uydu antenleri ithal ediyoruz. Bunları tüketicinin hizmetine sunuyoruz." dedi.

"EN KÖTÜ HAVADA BİLE KESİNTİ YOK"

Firma sahibi Teoman Arı, "Ürün yelpazemizde 4 çeşit uydu anteni var. Marin gurubu, deniz gurubu, paravan gurubu ve otobüs gurubu olarak sayabiliriz. Bunlar iki ve üç eksenli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Çift çıkışlı-Dört çıkışlı olanlar var. Ürünlerimizi tekne ve yatlarda çok tercih ediliyor. En kötü hava şartlarında bile sizi yayını veriyor. İsteyen istediği kanalı istediği yerde ayrı şekilde izleyebiliyor. Hareket halinde rahatlıkla izleyebiliyor. " şeklinde konuştu.

"DOTOGO HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIR"

Teoman Arı, "Bizi diğer firmalardan sunduğumuz iletişim ve servis hizmeti farklı kılıyor. Ürünün kalitesi de burada farkını ortaya koyuyor. Ürünlerimiz 2 yıl garanti altında. Sadece Türkiye genelinde kalmak istemiyoruz. Bu ürünü ihracat yaparak da komşu ülkelere satmak istiyoruz. Dotogo insanların hayatını kolaylaştırmak için var." diyerek sözlerine son verdi.