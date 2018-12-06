06 Aralık 2018, 15:54
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Doubles Vies Filmi

Doubles Vies Filmi

Doubles Vies filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Doubles Vies filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Doubles Vies, değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan bir yayımcı ve yazarın hikayesini anlatıyor. Başarılı bir yayımevi yöneticisi olan Alain, yıllarıdır ünlü yazar Leonard ile birlikte çalışmaktadır. Leonard, yeni bir kitap hazırlığı içerisindedir. Ancak yayıncılık dünyası büyük bir değişim içerisindedir. Hızla değişen ekonomik dünya, yayıncılıkta da bir dönüşüm yaratmış, yayıncılıkta dijital bir döneme geçilmiştir. Alain ve Leonard bir yandan dijital dönüşümün edebiyat dünyası üzerindeki etkileri ile uğraşıp devrime ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da girdikleri orta yaş krizinin getirdikleri ile boğuşur.

Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Hayalet Hikayesi filminden tanıdığımız Olivier Assayas’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Juliette Binoche, Guillaume Canet ve Vincent Macaigne paylaşıyor. Yönetmenin senaryosunu da kaleme aldığı filmin kadrosunda Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal Greggory, Sigrid Bouaziz, Nicolas Bouchaud gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Olivier Assayas
Senaryo: Olivier Assayas
Oyuncular: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Théret, Nora Hamzawi, Pascal Greggory, Laurent Poitrenaux, Sigrid Bouaziz, Lionel Dray, Nicolas Bouchaud , Antoine Reinartz, Aurélia Petit, Violaine Gillibert, Jean-Luc Vincent , Laetitia Spigarelli, Stéphane Roger, David Blot, Jeanne Candel, Olivia Ross, Jean-François Auguste, Benjamin Bellecour , Raphaël Neal, Karine Henry, Arnaud Allain, Mathilde Dromard, Pamela Shaik, Fred Lalaurette, Emmanuelle Vergne, Franck Féry, Giulia Camerini, Iara Cernich, Antonin Brehier
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Doubles Vies
Yapımcı Firma: CG Cinéma
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

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Yönetmen,Edebiyat
06 Aralık 2018 Perşembe 15:54