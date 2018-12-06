Doubles Vies Filmi

Doubles Vies, değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışan bir yayımcı ve yazarın hikayesini anlatıyor. Başarılı bir yayımevi yöneticisi olan Alain, yıllarıdır ünlü yazar Leonard ile birlikte çalışmaktadır. Leonard, yeni bir kitap hazırlığı içerisindedir. Ancak yayıncılık dünyası büyük bir değişim içerisindedir. Hızla değişen ekonomik dünya, yayıncılıkta da bir dönüşüm yaratmış, yayıncılıkta dijital bir döneme geçilmiştir. Alain ve Leonard bir yandan dijital dönüşümün edebiyat dünyası üzerindeki etkileri ile uğraşıp devrime ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da girdikleri orta yaş krizinin getirdikleri ile boğuşur.
Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Hayalet Hikayesi film
inden tanıdığımız Olivier Assayas’in yönetmen koltuğunda oturduğu film
in başrollerini Juliette Binoche
, Guillaume Canet ve Vincent Macaigne paylaşıyor. Yönetmenin senaryosunu da kaleme aldığı film
in kadrosunda Nora Hamzawi, Christa Théret, Pascal
Greggory, Sigrid Bouaziz, Nicolas Bouchaud
gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Olivier AssayasSenaryo:
Olivier AssayasOyuncular:
Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Théret, Nora Hamzawi, Pascal Greggory, Laurent Poitrenaux, Sigrid Bouaziz, Lionel Dray, Nicolas Bouchaud , Antoine Reinartz, Aurélia Petit, Violaine Gillibert, Jean-Luc Vincent , Laetitia Spigarelli, Stéphane Roger, David Blot, Jeanne Candel, Olivia Ross, Jean-François Auguste, Benjamin Bellecour , Raphaël Neal, Karine Henry, Arnaud Allain, Mathilde Dromard, Pamela Shaik, Fred
Lalaurette, Emmanuelle Vergne, Franck Féry, Giulia Camerini, Iara Cernich, Antonin BrehierFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Doubles ViesYapımcı Firma:
CG CinémaYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
108 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
15.02.2019Doubles Vies Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen,Edebiyat
06 Aralık 2018 Perşembe 15:54