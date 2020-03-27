Douglas Costa'nın Lokomotiv Moskova'ya Son Dakika Golü
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubuna Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşan Juventus, 3. dakikada öne geçmesine rağmen Miranchuk'un golüne engel olamamıştı. Maçın son anlarına girilirken Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, müthiş bir driplingin ardından Gonzalo Higuain ile verkaça girdi. Topla yeniden ceza sahasında buluşan Costa nefis bir gole imza attı ve Juventus'a kritik deplasmanda üç puanı getirdi.
27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi D grubuna Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşan Juventus , 3. dakikada öne geçmesine rağmen Miranchuk'un golüne engel olamamıştı. Maçın son anlarına girilirken Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa, müthiş bir driplingin ardından Gonzalo Higuain ile verkaça girdi. Topla yeniden ceza sahasında buluşan Costa nefis bir gole imza attı ve Juventus'a kritik deplasmanda üç puanı getirdi.
Kaynak: Dugout
Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, Lokomotiv Moskova, Douglas Costa, Juventus, Spor