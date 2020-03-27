Douglas Costa'nin Wolfsburg'a Attğı Müthiş Gol
2015-16 sezonunda Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'nın 15. dakikada bireysel yetenekleri sayesinde kaydettiği bu muhteşem golle 1-0 öne geçti. Bayern, maçı 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.
27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
2015-16 sezonunda Almanya Kupası'nda Wolfsburg 'a konuk olan Bayern Münih, Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'nın 15. dakikada bireysel yetenekleri sayesinde kaydettiği bu muhteşem golle 1-0 öne geçti. Bayern, maçı 3-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Douglas Costa, Bayern Münih, Wolfsburg, Spor