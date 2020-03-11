Douglas Costa ve Paulo Dybala Ayak Pinponu Oynadılar
Juventus'un hücum hattının iki önemli oyuncusu Douglas Costa ve Paulo Dybala takım antremanından sonra ayak pinponu oynadılar. Çekişmeli geçen oyunun eğlenceli ve özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
11.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:00
Juventus 'un hücum hattının iki önemli oyuncusu Douglas Costa ve Paulo Dybala takım antremanından sonra ayak pinponu oynadılar. Çekişmeli geçen oyunun eğlenceli ve özel görüntülerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Douglas Costa, Juventus, Spor
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